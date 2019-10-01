2019-10-01T09:21:11+03:00
Происшествия

В парке «Волшебный мир» в Уфе произошел пожар

Загорелось подсобное здание
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 октября, в уфимском парке «Волшебный мир» на проспекте Октября произошел пожар. Видео, снятое недалеко от места происшествия, опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как из парка валит черный дым, хотя самого огня не видно.

Как сообщают коллеги с телеканала «Вся Уфа», загорелось небольшое подсобное здание. Там хранились поддоны, на которых лежали шины – именно их горение и стало причиной густого черного дыма. Отряд пожарной службы быстро ликвидировал горение. К парку также подъезжала машина "скорой", однако помощь медиков не понадобилась.

Пожар в "Волшебном мире", Уфа // 1.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24