В парке «Волшебный мир» в Уфе произошел пожар

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-01T09:21:11+03:00

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Сегодня, 1 октября, в уфимском парке «Волшебный мир» на проспекте Октября произошел пожар. Видео, снятое недалеко от места происшествия, опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как из парка валит черный дым, хотя самого огня не видно.

Как сообщают коллеги с телеканала «Вся Уфа», загорелось небольшое подсобное здание. Там хранились поддоны, на которых лежали шины – именно их горение и стало причиной густого черного дыма. Отряд пожарной службы быстро ликвидировал горение. К парку также подъезжала машина "скорой", однако помощь медиков не понадобилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/735111" frameborder="0"></iframe> Пожар в "Волшебном мире", Уфа // 1.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU