В парке «Волшебный мир» в Уфе произошел пожар
Сегодня, 1 октября, в уфимском парке «Волшебный мир» на проспекте Октября произошел пожар. Видео, снятое недалеко от места происшествия, опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как из парка валит черный дым, хотя самого огня не видно.
Как сообщают коллеги с телеканала «Вся Уфа», загорелось небольшое подсобное здание. Там хранились поддоны, на которых лежали шины – именно их горение и стало причиной густого черного дыма. Отряд пожарной службы быстро ликвидировал горение. К парку также подъезжала машина "скорой", однако помощь медиков не понадобилась.
Пожар в "Волшебном мире", Уфа // 1.10.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU