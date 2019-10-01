В Башкирии регистрируется рост заболеваемости ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-01T11:26:25+03:00

От гриппа в Башкирии привиты 169,9 тыс. – дети Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с простудными заболеваниями и гриппом в Башкирии.

По данным надзорного ведомства, на территории республики регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Это вызвано сезонным фактором. Грипп не фиксируется. Уровень заболеваемости находится ниже эпидемиологического порога.

На 27 сентября от гриппа привиты 18,5% населения – это 745,1 тысяч человек, из них 584,2 тыс. взрослые и 169,9 тыс. – дети. Прививочная кампания продолжается.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что наличествующие вакцины против гриппа обеспечат защиту населения от наиболее актуальных в данном сезоне штаммов вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU