В Уфе КамАЗ переехал женщину
Полицейские устанавливают личность погибшей
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 30 сентября, вечером в столице Башкирии произошло смертельное ДТП с пешеходом. Как следует из сводки региональной ГИБДД на улице Свободы 51-летний уфимец за рулем КамАЗа совершил наезд на неизвестную женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.
Пешеход, на вид которой около сорока лет, скончалась до приезда кареты скорой помощи. Полицейские устанавливают личность погибшей.
За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 11 автоаварий, в которых один человек погиб и 11 – получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU