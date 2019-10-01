2019-10-01T08:00:57+03:00
Происшествия

В Уфе КамАЗ переехал женщину

Полицейские устанавливают личность погибшей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 30 сентября, вечером в столице Башкирии произошло смертельное ДТП с пешеходом. Как следует из сводки региональной ГИБДД на улице Свободы 51-летний уфимец за рулем КамАЗа совершил наезд на неизвестную женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

Пешеход, на вид которой около сорока лет, скончалась до приезда кареты скорой помощи. Полицейские устанавливают личность погибшей.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 11 автоаварий, в которых один человек погиб и 11 – получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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