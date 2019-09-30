В Уфе шестилетняя девочка серьезно пострадала в аварии
С травмами голову малышку увезли в больницу
Фото: Отдел ГИБДД Уфа
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Серьезная авария произошла накануне вечером, 29 сентября, в Калининском районе Уфы. На улице Советов 27-летний водитель Mitsubishi Galant на полном ходу врезался в отечественную «десятку». У автомобиля практически оторвало всю заднюю часть – как раз на заднем пассажирском сиденье находилась шестилетняя малышка. Лишь чудом девочка выжила, ее с серьезными травмами головы увезли в больницу.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, по факту аварии начато разбирательство. Дорожным полицейским предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU