В Уфе шестилетняя девочка серьезно пострадала в аварии

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-30T18:15:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла накануне вечером, 29 сентября, в Калининском районе Уфы. На улице Советов 27-летний водитель Mitsubishi Galant на полном ходу врезался в отечественную «десятку». У автомобиля практически оторвало всю заднюю часть – как раз на заднем пассажирском сиденье находилась шестилетняя малышка. Лишь чудом девочка выжила, ее с серьезными травмами головы увезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, по факту аварии начато разбирательство. Дорожным полицейским предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU