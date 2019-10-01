В Башкирии растет число пожилых людей

СЕГОДНЯ 06:08 2019-10-01T06:08:40+03:00

В Башкирии проживает 518 тысяч женщин 303,6 тысяч мужчин "за 60" Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

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В Башкирии проживает 822 тысячи пожилых людей (от 60 лет и старше) – это 20,3% от общего числа населения республики. Данные опубликовал Башкортостанстат.

В службе государственной статистики пояснили, что по классификации Всемирной организации здравоохранения к пожилым относятся люди в возрасте от 60 до 74 лет, к старым – от 75 до 89 лет, а к долгожителям – 90 лет и старше. Если придерживаться этих критериев, то в Башкирии проживает около 583 тысяч жителей пожилого возраста, 222 тысячи старого и 17,5 тысяч человек являются долгожителями.

В республике доля населения за 60 лет на начало 2019 года составила 20,3% (по России – 21,8%). В 2010 году удельный вес данной категории был 16,6% (по России – 18,2%).

– Одним из факторов увеличения численности пожилых людей является повышение продолжительности жизни, – отметили в пресс-релизе статистического ведомства.

В городах Башкирии в начале 2018 года проживало 481,6 тысяч человек (удельный вес – 19,1%) пожилого возраста. В сельской их число меньше – 340,9 тысяч человек (22,3%).

Как и во всем мире, в Башкирии среди пожилых жителей больше женщин, чем мужчин: 518 тысяч против 303,6 тысяч в возрасте 60 лет и старше.

ИСТОЧНИК KP.RU