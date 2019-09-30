2019-09-30T16:36:39+03:00
Происшествия

В цветочном магазине в Уфе обнаружили труп мужчины

Погибшего зарезал знакомый
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Расследованием дела занимается региональный СКРасследованием дела занимается региональный СКФото: Олег ЗОЛОТО
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В Уфе ночью 29 сентября из круглосуточного цветочного магазина поступил звонок в полицию. Местный житель сообщил, что обнаружил труп 54-летнего мужчины с ножевым ранением. О происшествии рассказали в региональном следкоме. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уфимца.

По версии следствия, вечером 28 сентября мужчины распивали спиртное дома у своего знакомого. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры потерпевший ударил своего приятеля. После этого собутыльники успокоились и решили пройтись до магазина.Как только они вышли на улицу, подозреваемый ударил своего обидчика в грудь ножом и скрылся. Раненый мужчина смог дойти до ближайшего цветочного магазина и попросить вызвать помощь, однако было уже поздно. Он скончался от полученного ранения.

Следователи опросили круг общения погибшего и смогли выйти на подозреваемого. Вскоре его удалось задержать. На допросе он во всем сознался. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Собственный источник «КП-Уфа» сообщает, что задержанный ранее представал перед судом за «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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