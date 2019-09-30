Два дома Усадьбы Судаковых в Уфе получили статус памятников истории и культуры
Соответствующие приказы опубликованы на портале правовой информации
фото: maps.google
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Управление Башкультнаследия опубликовало приказы о внесении двух домов Усадьбы Судаковых в Уфе в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Документы, подписанные 12 сентября, размещены на сайте правовой информации.
Речь идет о двух зданиях по улице Аксакова – №84 и 84/2. Теперь одноэтажные кирпичные дома начала XX века постройки являются охраняемыми объектами. Под надзор также попадает местоположение объектов, их композиция, а также архитектурно-художественное оформление и элементы фасадов.
ИСТОЧНИК KP.RU