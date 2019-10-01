В Башкирии разыскивают пропавшего 17-летнего поэта

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-01T07:31:00+03:00

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В Башкирии полицейские и родственники разыскивают пропавшего 17-летнего Марка Гельмана.

Известно, что молодой человек живет в Белебее. Судя по страничке в социальных сетях, парень позиционирует себя как юного поэта и любит проводить время в Уфе. В последний раз пропавшую творческую личность видели вечером 28 числа в родном Белебее. После этого Марк так и не связывался с близкими. Те решили обратиться за помощью к полицейским.

Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что ранее молодой человек уже беспокоил родственников внезапным исчезновением. Если вы знаете, где сейчас находится Марк Гельман, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU