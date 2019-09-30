Уфимку во время изгнания нечисти обокрала гадалка

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-30T14:30:01+03:00

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Жительница Уфы стала жертвой мошенницы. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», днем 28 сентября 79-летняя женщина пустила в свой дом гадалку, которая предложила ей изгнать из квартиры нечисть. В течение 15 минут незнакомка ходила из комнаты в комнату, имитируя бурную деятельность по борьбе со злыми духами. Завершив свою «работу», она распрощалась с хозяйкой квартиры и ушла.

Пенсионерка спохватилась практически сразу и пошла проверять, на месте ли ее драгоценности. Как оказалось, пропало практически все золото. Жертва мошенничества обратилась в отдел полиции. Правоохранители составили субъективный портрет подозреваемой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU