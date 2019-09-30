«На высоте 3100 метров»: туристы из Уфы застряли на подъемнике в Приэльбрусье

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-30T13:42:45+03:00

В воздухе зависли десять человек

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Накануне во время подъема на гору Чегет в Кабардино-Балкарии на фуникулере застряли туристы из Уфы. Видео с места происшествия снял 71-летний житель столицы Башкирии.

– Висим на высоте 3100 метров, – комментирует на видео мужчина. – Мы можем закочуриться, ребята. Целый час висим, никто ничего не сообщает. Ветер поднялся.

Журналистам телеканала «Вся Уфа» мужчина рассказал, что местная администрация не предпринимала никаких мер в течение двух часов. По одной из версий, на канатной дороге сгорел двигатель. Всего в воздухе застряло около десяти человек. Среди них есть пострадавшие – молодой парень из Удмуртии обморозил ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU