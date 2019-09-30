«На высоте 3100 метров»: туристы из Уфы застряли на подъемнике в Приэльбрусье
Накануне во время подъема на гору Чегет в Кабардино-Балкарии на фуникулере застряли туристы из Уфы. Видео с места происшествия снял 71-летний житель столицы Башкирии.
– Висим на высоте 3100 метров, – комментирует на видео мужчина. – Мы можем закочуриться, ребята. Целый час висим, никто ничего не сообщает. Ветер поднялся.
Журналистам телеканала «Вся Уфа» мужчина рассказал, что местная администрация не предпринимала никаких мер в течение двух часов. По одной из версий, на канатной дороге сгорел двигатель. Всего в воздухе застряло около десяти человек. Среди них есть пострадавшие – молодой парень из Удмуртии обморозил ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU