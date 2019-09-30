2019-09-30T20:06:49+03:00
Происшествия

Стала известны личности уфимцев, изнасиловавших женщину на улице

Мужчины ранее уже был судимы
Рустем АХУНОВ
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Ранее мужчина был судим за избиениеРанее мужчина был судим за избиение
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51-летнюю женщину прямо на улице изнасиловали 33-летний Айдар А. и его товарищ 32-летний Руслан И.

Напомним, что случай произошел в башкирской столице 27 сентября. По данным источника «КП-Уфа», вечером в минувшую пятницу двое уфимцев решили «развлечься» и прямо на улице набросились на 51-летнюю женщину без определенного места жительства. Примечательно, что ранее оба насильника уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Жертва насилия, несмотря на социальный статус, решила наказать преступников. Вскоре стражи порядка задержали насильников. Мужчины во всем признались. За групповое изнасилование извергам грозит до 20 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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