2019-09-30T11:17:37+03:00
Общество

В Башкирии построят комплекс для сортировки мусора за 540 млн рублей

Объект хотят разместить в Баймакском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Комплекс будет обслуживать несколько районовКомплекс будет обслуживать несколько районовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Регоператор Эко-Сити представил на инвестчасе в администрации Баймакского района проект мусоросортировочного комплекса. Общий объем вложений, по словам гендиректора организации Семёна Земскова, превысит 540 млн рублей. Мощность комплекса составит 100 тысяч тонн отходов в год. Благодаря перерабатывающему заводу появится 102 новых рабочих места. Проект включает в себя сортировочную линию, полигон и цех по компостированию органических отходов.

Во время презентации проекта Земсков отметил, что в Зауралье ощущается острый дефицит инфраструктуры для создания отрасли обращения с отходами – нет современных полигонов и сортировочных заводов. Новый комплекс должен будет обслуживать несколько районов. О сроках строительства и сдачи проекта пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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