Полчища слизней атакуют жилой дом в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-30T10:11:06+03:00

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В одном из домов Кумертау в Башкирии завелись слизни. Об этом рассказал местный житель в городском сообществе в социальной сети. По его словам, моллюски целыми полчищами лезут из-под плинтуса из-за высокого уровня влажности. Опубликовавший пост мужчина прикрепил фотографии, на которых видно десятки беспозвоночных. Он вынужден буквально складировать их в мешки.

– Кто знает, как избавиться от этой гадости? – спросил у своих земляков автор публикации.

Пользователи предложили разные варианты решения проблемы: заделать дыры в полу, засыпать все солью, кто-то в шутку посоветовал сжечь жилище и спасаться бегством. Многие также отметили, что в домах Кумертау часто заводятся непрошенные гости.

– Весь город то какие-то слизни, то тараканы то клопы! Ужас просто! У нас мыши полезли дома, пошла в РЭУ. Знаете, что они мне сказали? Что это не их мыши у меня, – поделилась своей историей горожанка в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU