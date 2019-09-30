2019-09-30T09:24:31+03:00
Происшествия

В двух пожарах в Башкирии погибли три человека

О трагедиях рассказали в пресс-службе МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Минувшей ночью в Башкирии зафиксировано два пожара с трагическими последствиями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Первый случай произошел в небольшом селе Скворчиха Ишимбайского района. На Верхней улице вспыхнул жилой дом. Информация на пульт диспетчера поступила в 23:24. Спустя буквально пять минут сотрудники аварийного ведомства смогли локализовать пожар на площади в 80 квадратных метров. На борьбу с открытым горением ушло полчаса. В ходе тушения спасатели обнаружили двух погибших – 60-летнего мужчину и 78-летнюю женщину.

фото: МЧС по РБ

фото: МЧС по РБ

Второй инцидент с летальным исходом случился в Ермекеевском районе. На улице Гоголя в административном центре загорелась хозяйственная постройка. Сигнал о бедствии поступил под утро, в 4:25. Когда пожарные прибыли на место, горела кровля здания. С открытым горением пожарным удалось справиться довольно быстро, в 4:33. Огонь повредил крышу и потолочные перекрытия на площади в 24 квадратных метра. Сотрудники аварийного ведомства обнаружили в здании тело 62-летнего мужчины.

фото: МЧС по РБ

фото: МЧС по РБ

Выяснением причин и обстоятельств обоих происшествий займется следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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