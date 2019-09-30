В Уфе двое парней изнасиловали женщину на улице
Случай произошел в Калининском районе столицы
В Уфе двое мужчин изнасиловали бездомную женщину
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В уфимской Черниковке двое молодых мужчин изнасиловали бездомную женщину.
О жутком случае сообщает ГТРК «Башкортостан». По данным источника, главными подозреваемыми сейчас являются двое ранее судимых жителей северной части столицы. По предварительной версии полицейских, двое молодых мужчин поймали бездомную 50-летнюю женщину и вместе надругались над ней. Та решила обратиться за помощью в полицию.
По факту случившегося стражи порядка возбудили уголовное дело. За групповое изнасилование подозреваемым грозит серьезный срок – до 20 лет тюремного заключения
ИСТОЧНИК KP.RU