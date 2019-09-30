В Башкирии столкнулись два ВАЗ-2114, пострадали водитель и пассажирка
Машины столкнулись ночью в Мелеузовском районе
Фото: ГИБДД Башкирии
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Два человека пострадали в аварии с участием двух "четырнадцатых". ДТП случилось ночью 29 сентября на дороге Богородское - Михайловка в Мелеузовском районе.
По предварительной версии, 45-летний водитель ВАЗ-2114 намеревался повернуть налево, стоя на пересечении с дорогой Антоновка - Романовка. В этот момент 51-летний водитель аналогичного авто пошел на обгон. Попутные машины столкнулись.
В ГИБДД Башкирии сообщили, что пострадали люди из второй "Лады". Травмы получили водитель и ехавшая с ним 45-летняя женщина.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU