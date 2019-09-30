2019-09-30T06:56:50+03:00
Общество

В Уфе закроют парковку перед конгресс-холлом «Торатау»

Она будет недоступна два дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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В Уфе на двое суток закроют парковку возле конгресс-холла «Торатау». В администрации города объяснили, что это связано с проведением шестого Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Он пройдет в конгресс-холле со 2 по 4 октября.

В эти дни и будет закрыта парковка. Воспользоваться ею автовладельцы не смогут с 22.00 2 октября и до 23.00 4 октября.

Власти города просят горожан и гостей башкирской столицы отнестись к ограничениям с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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