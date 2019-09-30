В Уфе закроют парковку перед конгресс-холлом «Торатау»
Она будет недоступна два дня
Фото: администрация Уфы
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В Уфе на двое суток закроют парковку возле конгресс-холла «Торатау». В администрации города объяснили, что это связано с проведением шестого Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Он пройдет в конгресс-холле со 2 по 4 октября.
В эти дни и будет закрыта парковка. Воспользоваться ею автовладельцы не смогут с 22.00 2 октября и до 23.00 4 октября.
Власти города просят горожан и гостей башкирской столицы отнестись к ограничениям с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU