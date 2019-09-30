На аукционе в Уфе распродадут автомобили должников

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-30T06:40:14+03:00

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В Уфе объявили очередные аукционы по продаже арестованных машин. Торги состоятся 28 октября, а заявки от потенциальных покупателей принимаются до 14 октября (ул. Кирова, 99/3, офис №6).

С молотка в счет долгов пустят больше 20 машин. Самым дорогим лотом в списке значится 13-летняя Toyota Land Cruiser, которую начнут торговать с 1 млн 218 тысяч рублей. Чуть дешевле - ее ровесник Peugeot Boxer с начальной стоимостью в 1 млн 188 тысяч рублей.

Самыми доступными лотами оказались Lada 211440-26 (2012-го года), которая торгуется с 50 тысяч рублей и ВАЗ 211340 2013-го года. Его начальная стоимость составляет 132 тысячи рублей.

Узнать условия аукциона можно на сайте регионального управления Службы судебных приставов, в разделе "извещения о публичных торгах".

ИСТОЧНИК KP.RU