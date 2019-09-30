2019-09-30T07:30:30+03:00
Общество

В Уфе разместят 106 «умных» остановок с электронными табло

Они появятся на центральных улицах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Жители Уфы заметили, что на многих улицах города появились новые остановочные павильоны. Всего их планируется 106, и более 20 уже заняли свои места. "Умные" остановки разместят на основных магистралях города от Телецентра до дворца культуры УМПО. Как сообщает "Башинформ", каждая такая остановка стоит около 850 тысяч рублей.

Особенности новых павильонов в том, что они оснащены электронными табло, где показана информация о маршрутах и времени их прибытия на остановку. На экраны планируют выводить данные о погоде и другие важные сведения. В павильонах также есть USB-порты, "тревожные кнопки" и громкоговорители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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