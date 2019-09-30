2019-09-30T06:12:59+03:00
Общество

На территории депо в Стерлитамаке заблудился лось

Дикое животное металось вдоль забора
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из роликаСтоп-кадр из ролика
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Жители Стерлитамака обнаружили лося в черте города. Животное каким-то образом забрело на территорию локомотивного депо, где его засняли на видео. Судя по кадрам, сохатый напуган и растерян. Лось мечется вдоль бетонного забора, пытаясь найти выход. К сожалению, ролик обрывается, и судьба сохатого остается неясной.

Тем не менее пользователи соцсетей, куда выложили запись, утверждают, что лось благополучно убежал с территории депо.

Вероятно, он продолжил свое путешествие по городу, так как позже сохатого приметили на улице Профсоюзной.

В Стерлитамаке заблудился лось.Источник: https://vk.com/sterlitamakcity_ruАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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