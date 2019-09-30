На территории депо в Стерлитамаке заблудился лось
Жители Стерлитамака обнаружили лося в черте города. Животное каким-то образом забрело на территорию локомотивного депо, где его засняли на видео. Судя по кадрам, сохатый напуган и растерян. Лось мечется вдоль бетонного забора, пытаясь найти выход. К сожалению, ролик обрывается, и судьба сохатого остается неясной.
Тем не менее пользователи соцсетей, куда выложили запись, утверждают, что лось благополучно убежал с территории депо.
Вероятно, он продолжил свое путешествие по городу, так как позже сохатого приметили на улице Профсоюзной.
В Стерлитамаке заблудился лось.Источник: https://vk.com/sterlitamakcity_ruАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU