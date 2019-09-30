На территории депо в Стерлитамаке заблудился лось

СЕГОДНЯ 06:12 2019-09-30T06:12:59+03:00

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Жители Стерлитамака обнаружили лося в черте города. Животное каким-то образом забрело на территорию локомотивного депо, где его засняли на видео. Судя по кадрам, сохатый напуган и растерян. Лось мечется вдоль бетонного забора, пытаясь найти выход. К сожалению, ролик обрывается, и судьба сохатого остается неясной.

Тем не менее пользователи соцсетей, куда выложили запись, утверждают, что лось благополучно убежал с территории депо.

Вероятно, он продолжил свое путешествие по городу, так как позже сохатого приметили на улице Профсоюзной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/734877" frameborder="0"></iframe> В Стерлитамаке заблудился лось.Источник: https://vk.com/sterlitamakcity_ruАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU