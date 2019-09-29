30-летняя жительница Башкирии пострадала при жесткой посадке дельтаплана

СЕГОДНЯ 20:24 2019-09-29T20:24:55+03:00

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29 сентября днем в Учалинском районе Башкирии, недалеко от населенного пункта Старобалбуково произошел инцидент. Как сообщили в МЧС по РБ, диспетчеру поступило сообщение, что дельтаплан совершил жесткую посадку в поле.

На место выехали спасатели, медики и полицейские, а также представители администрации района. К счастью, погибших нет. В произошедшем лишь пострадала 30-летняя женщина, после осмотра ее госпитализировали в Учалинскую ЦРБ. Обстоятельства и причины инцидента в данный момент выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU