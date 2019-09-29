Какой будет погода в Башкирии в октябре 2019

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-29T19:32:00+03:00

Второй месяц осени будет теплый и в меру дождливый

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Сентябрь испытывал жителей Башкирии на прочность – проливные дожди, первый снег в 10-ых числах месяца и минусовая температура воздуха. Чего ждать от октября, рассказали синоптики.

Второй месяц осени, как ни странно, будет теплый и в меру дождливый. Никаких природных аномалий не ожидается – даже снега не будет, а минусовая температура придет в регион лишь в последнюю неделю.

Так, с 1 октября по 8-ое в регионе будет тепло – температура воздуха днем составит +16 градусов в среднем, ночью +10. Осадков в первую неделю не ожидается.

С 9 октября начнутся дожди, которые задержатся до 13 числа. С 14 числа осадки отступят и снова потеплеет до +13 градусов. Такая погода сохранится до 18 октября.

Последние две недели октября будут прохладными – днем столбик термометра покажет +8 градусов, а ночью +4.

ИСТОЧНИК KP.RU