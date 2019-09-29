2019-09-29T18:46:15+03:00
Происшествия

В Уфе скончался первокурсник во время урока физкультуры

ЧП произошло в одном из колледжей
Эльвина АПАРИНА
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Накануне во время урока физической культуры в одном из колледжей Уфы произошел инцидент – скончался первокурсник.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, 17-летнему парню стало плохо во время физических занятий, и он потерял сознание. Ему вызвали скорую, однако прибывшие на место медики не смогли помочь подростку, и он скончался.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причин смерти.

Пока неизвестно, было ли у студента освобождение от занятий физкультурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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