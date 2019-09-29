В Уфе скончался первокурсник во время урока физкультуры
ЧП произошло в одном из колледжей
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Накануне во время урока физической культуры в одном из колледжей Уфы произошел инцидент – скончался первокурсник.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, 17-летнему парню стало плохо во время физических занятий, и он потерял сознание. Ему вызвали скорую, однако прибывшие на место медики не смогли помочь подростку, и он скончался.
В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причин смерти.
Пока неизвестно, было ли у студента освобождение от занятий физкультурой.
ИСТОЧНИК KP.RU