Уфимка в трусах и маске курицы шокировала на федеральном ТВ-шоу

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-29T17:15:33+03:00

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Накануне 25-летняя жительница Уфы шокировала всю страну своим эпатажным видом. Девушка приехала на шоу «Танцы» с целью пройти во второй тур и выбрала весьма необычный образ.

Ксения Максимова, выступающая под псевдонимом Ksu Maх,вышла на сцену в кожаном белье красного цвета и маске курицы. Уфимка представила жюри танец в стиле Dancehall Queen’s Style, который включает в себя откровенные и довольно дерзкие движения тела. К чему была маска курицы – остается загадкой.

Заветное слово «Да» Ксения услышала только от одного из жюри, но этого достаточно, чтобы пройти во второй тур.

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ИСТОЧНИК KP.RU