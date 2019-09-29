Погода в Башкирии на завтра, 30 сентября: грядет потепление
Воздух прогреется до +11 градусов
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 30 сентября. Они порадовали хорошими новостями – в республику придет тепло.
Так, в первый день недели осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Ночью столбик термометра покажет +4, +1 градус. Днем воздух прогреется до +6, +11 градусов, а на юге Башкирии и вовсе до +15.
В Уфе, в свою очередь, осадков тоже не ожидается. Жителей столицы ждет сухая и солнечная погода. Температура воздуха составит +10 днем и +5 ночью. Такой характер погоды сохранится в регионе на несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU