2019-09-29T14:46:03+03:00
Общество

«Могилы перерыты!»: жителей Башкирии возмутил погром на кладбище

Местные жители просят сделать на погосте забор от скотины
Эльвина АПАРИНА
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В селе Вознесенка Дуванского района Башкирии произошел неприятный инцидент. Скотина пробралась на кладбище и перерыла могилы. Фотографии появились в социальных сетях.

- Куда смотрит голова сельского поселения? Могилы перерыты, исхожены скотиной. Когда будет сделан забор по всему периметру, а то сделали забор с одной главной стороны, мол, смотрите как обустроено кладбище. А сзади забора нет, либо упал, - жалуется местная жительница в социальных сетях, стараясь привлечь внимание местных властей к проблеме.

На кадрах видно, что коровы действительно испортили могилы – затоптали землю, уронили памятники и венки. Автор публикации приложил и фото с кладбища, на котором видно, что забор действительно отсутствует, и скотина беспрепятственно может пройти на территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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