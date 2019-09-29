В Башкирии молодая медсестра с ножом напала на своего супруга
Она ударила его в брюшную полость
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Ночью 27 сентября в селе Акъяр Хайбуллинского района едва не разыгралась семейная трагедия. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», 31-летняя женщина, работающая медсестрой, с ножом напала на своего супруга. Она схватила нож и ударила его им в брюшную полость. Мужчина получил повреждения тонкого кишечника и, к счастью, выжил. Его госпитализировали в Акъярскую центральную районную больницу.
Известно, что семья благополучная, воспитывает троих детей. Что произошло в тот вечер, пока неизвестно.
Злоумышленница призналась в содеянном. Начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU