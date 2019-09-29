2019-09-29T15:46:38+03:00
Авто

На одном из перекрестков уфимской Черниковки перекроют движение автомобилей

Это связано с ремонтными работами
Эльвина АПАРИНА
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На пересечении улиц Калинина и Ульяновых будет перекрыто автомобильное движение. Это связано с ремонтными работами по восстановлению плит перекрытия и конструкций проходного канала тепломагистрали.

Так, с 7 утра 29 сентября до 6 часов 3 октября перекресток для проезда будет закрыт.

Специалисты ООО «БашРТС» комментируют, что данные работы позволят избежать серьезных аварий на тепловых сетях в осенне-зимний период, когда тепло в квартирах - самый важный ресурс.

В администрации Уфы напомнили, что ранее в ходе проведенного обследования тепломагистрали №3, которая расположена на улице Ульяновых, специалисты выявили неудовлетворительное состояние плит перекрытий и строительных конструкций проходных каналов в местах пересечения тепломагистрали с улицей Калинина. Чтобы избежать проблем, они организовали работы с закрытием проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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