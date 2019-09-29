Десятки жилых домов в Уфе на следующей неделе останутся без воды

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-29T13:27:58+03:00

Изменить размер текста: A A

«Уфаводоканал» запланировал несколько ремонтных работ на следующей неделе. В связи с этим в некоторых домах отключат горячую и холодную воду.

30 сентября с 10.00 до 22.00 часов без холодной воды останутся жители Калининского района. Воду отключат на ул. Мушникова, 13/1, 13/2, 15, 15/1.

2 октября с 12.00 до 22.00 холодной воды не будет на ул. Совхозная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.

3 октября отключения дойдут до Орджоникидзевского района. На ул. Блюхера 28, 32, 32/1, 36 не будет горячей и холодной воды с 11.00 до 16.00.

В этот же день с 11.00 до 21.00 холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Чудинова, 2, 4, 10, 12, 14, 16;

ул. Блюхера, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1, 27/1, 27/2;

ул. Бульвар Славы, 1а, 1в.

ИСТОЧНИК KP.RU