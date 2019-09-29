В Башкирии мужчина погиб, вернувшись в горящий дом
ЧП произошло в Белорецке
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В ночь на 29 сентября в Белорецке произошел пожар. По улице Братской загорелся жилой бревенчатый дом. В МЧС пояснили, что огонь возник поздней ночью, когда все спали. В считанные минуты он перекинулся на веранду, баню и гараж, в котором находился автомобиль «Рено Логан».
В горящем доме находилась семейная пара. Они почувствовали запах гари и выбежали на улицу. Однако мужчина зашел обратно в горящий дом и обратно уже не вышел. Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU