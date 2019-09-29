В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-29T12:42:48+03:00

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Накануне в столице Башкирии произошел серьезный пожар в одном из многоэтажных домов на Дуванском бульваре. Как сообщили в МЧС по РБ, на пятом этаже начала гореть трехкомнатная квартира. По приезду спасатели обнаружили сильное задымление.

Из опасной зоны по лестничным маршам эвакуировали 30 человек, в том числе 8 детей.

В ЧП пострадал хозяин квартиры, его сотрудники МЧС передали скорой помощи, и мужчину госпитализировали в 21-ую больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Вероятно, пострадавший курил дома и уснул с непотушенной сигаретой. Всего с огнем боролись 11 единиц техники и 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU