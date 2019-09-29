Сбежавших из детского дома мальчиков в Башкирии искали всю ночь
К счастью, их удалось найти целыми и невредимыми
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Сегодня, 28 сентября, стало известно, что в Белебее прекратили поиски двоих детей – 15-летнего Рамиля Б. и 14-летнего Данила Р. К счастью, мальчиков нашли целыми и невредимыми. Всю ночь их искали полиция, волонтеры и неравнодушные жители города. Под утро ребят нашли. Где они находились всю ночь, история умалчивает.
Напомним, что подростки сбежали из детского дома в районе семи часов вечера. Сотрудницы учреждения сразу же забили тревогу и начали поиски. Благо они завершились благополучно. Сейчас их вернули в детдом.
ИСТОЧНИК KP.RU