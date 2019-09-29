В Башкирии мужчина умер от сердечного приступа за рулем «Лады Калины»
ДТП произошло в Благовещенске
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера утром, 28 сентября, на улице Ленина в Благовещенске произошла авария с летальным исходом. Как сообщили в ГИБДД по республике, 68-летний мужчина за рулем «Лады Калина» съехал в кювет и наехал на металлический гараж и забор приусадебного участка.
По приезду медиков на место, мужчина был мертв. Однако видимых травм при ДТП он не получил. По предварительным данным, автомобилист скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Начато разбирательство.
Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 17 ДТП, в которых один человек погиб и 21 получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU