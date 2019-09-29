Радий Хабиров восхитился трудом людей, которые кормят республику

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-29T09:47:55+03:00

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Глава Башкирии сердечно высказался о тех людях, которые убирают в республике урожай. Хабиров отметил, что в этом году не все пошло по планам – из-за постоянных дождей убирать урожай получилось в день только 70 тысяч га, вместо 95-100.

- Особенно трудно пришлось хлеборобам на севере республики. Это самая тяжёлая страда за последние лет 10... Тем не менее, на 1,5 млн гектаров работы уже завершились - это 94% наших полей. Неубранными пока остались площади на северо-востоке Башкирии. Но в ближайшее время закончим и здесь. Глядя на условия, в которых эти ребята трудятся - понимаешь, что место подвигу есть в любой работе, - сказал глава.

ИСТОЧНИК KP.RU