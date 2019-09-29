Сегодня в Башкирии ожидается снег с дождем

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-29T08:04:09+03:00

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Сегодня, 29 сентября, по данным Башгидромета, в республике местами ожидаются осадки в виде снега и дождя. Из-за неблагоприятных явлений, ночью и утром на отдельных участках автодорог возможна гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составила +1, -4 градуса, днем ожидается +4, +9 градусов.

Отметим, что завтра, 30 сентября, никаких осадков не ожидается, на улице потеплеет до +12 градусов.

Напомним, что первый снег в Башкирии выпал еще две недели назад и полотном лег в горных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU