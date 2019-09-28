В Башкирии к следующему купальному сезону откроют еще 63 новых пляжа

СЕГОДНЯ 20:12 2019-09-28T20:12:51+03:00

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В Башкирии к 2024 году оборудуют 200 пляжей. Например, уже в этом году количество обустроенных купальных мест увеличилось на 11, по сравнению с прошлым сезоном – всего в республике сейчас 79 официальных пляжей.

Увеличение организованных пляжей позволяет заметно снизить случаи гибели купающихся в реках и водоемах, потому часто люди выбирают «дикие» пляжи, до которых проще добраться. Об этом сообщил председатель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на очередной пресс-конференции.

- Мы видим прямую связь снижения количества погибших с увеличением количества официальных пляжей, — заявил чиновник. — Сегодня не во всех муниципалитетах есть пляжи, и наша задача – эти «белые» пятна закрыть. Поставлена цель — создать 200 пляжей.

Уже в следующем году появится 63 новых «легальных» пляжа, так что в каждом муниципалитете будет место для организованного отдыха на воде. В среднем, на оборудование одного пляжа уходит 780 тысяч рублей: сюда входят и затраты на исследование дна и снаряжение, и на содержание персонала, и на коммунально-бытовые расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU