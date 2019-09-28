Житель Башкирии за ночь угнал два автомобиля и попал в серьезную аварию

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-28T18:31:23+03:00

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Молодой парень из Кушнаренковского района Башкирии за ночь угнал две машины, оказался на больничной койке, а потом может надолго отправиться в тюрьму.

Все началось, что трое друзей весело отмечали предстоящие выходные. Окончательно разгоряченные алкоголем, парни решили пойти пешком в соседнее село, чтобы навестить знакомых девушек. По дороге один из друзей заметил открытую «пятерку» и решился на угон. Соврав приятелям, что одолжил машину у знакомых, угонщик предложил доехать до села, но по дороге «пятерка» застряла в грязи. И снова у молодого человека созрел грандиозный план: пообещав друзьям, что пойдет за трактором, парень снова нашел припаркованную открытую «двенашку» и угнал ее.

Несколько часов приятели пытались вытащить буксующую машину, в итоге решили вернуться за ней на следующий день. Угонщик развез компанию по домам, а сам решил покататься по ночным дорогам, но уснул. Проснувшись утром, молодой человек решил все же попробовать вытащить застрявший автомобиль и вернуть его на место. Вот только по дороге ему встретился полицейский патруль, и от испуга парень нажал педаль газа и врезался в грузовик. От мощного удара машина вылетела на обочину и перевернулась на крышу в кювет. Незадачливого угонщика с травмами и ушибами увезли в больницу.

- Подозреваемым в угоне оказался 22-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за разбой, грабежи, кражи и угоны. Мужчина признал свою вину, возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU