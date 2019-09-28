В Уфе мошенник обокрал доверчивого мужчину, настраивая ему интернет
Неприятным сюрпризом обернулся для пенсионера визит «компьютерного мастера». Пожилой мужчина давно мечтал покорять просторы сети, поэтому очень обрадовался, когда однажды утром к нему в дверь постучался молодой парень и предложил решить все проблемы с интернетом. После осмотра компьютера «мастер» неожиданно попросил у хозяина квартиры сотовый телефон, чтобы позвонить. А после короткого разговора вернул мобильник и поспешил распрощаться. Позже пенсионер с удивлением обнаружил, что сим-карта в телефоне отсутствует, а с банковской карты исчезли почти 65 тысяч рублей, и обратился в полицию.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого – им оказался 20-летний местный житель. Его схема оказалась проста: он с компьютера заказал дорогой гаджет, а потом с помощью телефона пенсионера оплатил покупку. Получив новенький телефон, мошенник тут же перепродал его в другой магазин.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии. В настоящий момент уфимец находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU