2019-09-28T17:48:31+03:00
Происшествия

В Уфе мошенник обокрал доверчивого мужчину, настраивая ему интернет

У пенсионера с карты сняли 65 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Неприятным сюрпризом обернулся для пенсионера визит «компьютерного мастера». Пожилой мужчина давно мечтал покорять просторы сети, поэтому очень обрадовался, когда однажды утром к нему в дверь постучался молодой парень и предложил решить все проблемы с интернетом. После осмотра компьютера «мастер» неожиданно попросил у хозяина квартиры сотовый телефон, чтобы позвонить. А после короткого разговора вернул мобильник и поспешил распрощаться. Позже пенсионер с удивлением обнаружил, что сим-карта в телефоне отсутствует, а с банковской карты исчезли почти 65 тысяч рублей, и обратился в полицию.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого – им оказался 20-летний местный житель. Его схема оказалась проста: он с компьютера заказал дорогой гаджет, а потом с помощью телефона пенсионера оплатил покупку. Получив новенький телефон, мошенник тут же перепродал его в другой магазин.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии. В настоящий момент уфимец находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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