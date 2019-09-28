2019-09-28T17:12:22+03:00
Общество

Уфимца возмутили звуки курая в общественном туалете

По мнению мужчины, это унижает историю и народную культуру республики
Яна БАЗЕКИНА
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Музыкальная композиция играла в этой уборнойМузыкальная композиция играла в этой уборной
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Чем могут быть недовольны посетители общественных туалетов – грязь, неприятный запах, очереди… А вот одного жителя Уфы возмутила и даже оскорбила музыка, звучащая в общественной уборной на площади перед памятником Салавату Юлаеву.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», мужчина уверен, что национальная башкирская мелодия, исполненная на курае, ни в коем случае не должна звучать там, где люди справляют естественную нужду.

- Это, прежде всего, неуважение к инструменту, исполнителям и истории нашего края. Я за то, чтобы курай звучал на вокзалах, автостанциях, торговых центрах и в аэропортах. Но не в туалете, — написал уфимец в социальных сетях.

К удивлению, с мужчиной согласились многие пользователи – они считают, что это оскорбляет и унижает всю историю и культуру родного края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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