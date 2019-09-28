Знаменитому гонщику Даниилу Квяту вручили именную форму от ФК «Уфа»
Уже завтра, 29 сентября, Квят примет участие в гонке Гран-при России
Фото: ФК "Уфа"
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Футбольный клуб «Уфа» вручил именную футболку с номером 1 пилоту итальянской команды «Торо Россо» «Формулы - 1» Даниилу Квяту. Гонщику пожелали удачи в Гран-при России, которая пройдет уже завтра, 29 сентября, в Сочи. Судя по всему, знаменитый уроженец Уфы остался весьма доволен неожиданным подарком.
- Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города, и он знает о последних успехах клуба, - подписали в официальном твиттере уфимского клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU