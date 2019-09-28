В Уфе спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-28T13:42:20+03:00

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Уфимские спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину. Примерно в пять утра в службу спасения позвонил муж 40-летней уфимки и сообщил, что его жена заплутала в лесу неподалеку от спорткомплекса «Биатлон». На место тут же выехали спасатели и полицейские, которые пытались дозвониться до женщины, но та постоянно терялась в ориентирах и не могла четко сказать, где именно находится.

Обследовав окрестности спорткомплекса, спасатели стали прочесывать парк им. Калинина. К тому времени телефон женщины уже разрядился, и связь оборвалась.

- В итоге спасатели обнаружили «потеряшку» в лесу неподалеку от комплекса «Олимпик парк». К счастью, в медицинской помощи женщина не нуждалась, поэтому ее передали перепуганному супругу, - рассказали в Управлении гражданской защиты г. Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU