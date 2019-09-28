2019-09-28T11:52:23+03:00
Общество

Жители Башкирии устроили массовую давку в очереди за дешевыми весами

Одна из женщин растолкала остальных покупателей ребенком
Рустем АХУНОВ
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Жители Башкирии устроили давку за дешевыми весамиЖители Башкирии устроили давку за дешевыми весами
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Жители Сибая устроили настоящую давку в очереди за дешёвыми напольными весами.

Дело в том, что сегодня один из городских магазинов устроил акцию – разные товары продают по выгодным ценам, но лишь ограниченное количество времени. Логично, что за «вкусными» ценами собрались сотни любителей сэкономить.

Местный житель заснял, как горожане стоят в очереди за дешевыми напольными весами. В «счастливые» два часа прибор можно приобрести лишь за 100 рублей. Примечательно, что толкающаяся очередь состоит в основном из пенсионеров. Кто-то даже умудрился принести в очередь маленького ребенка. Это позволило мамочке растолкать остальных и получить весы без очереди.

Жители Башкирии устроили давку за дешевыми весами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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