Жители Башкирии устроили массовую давку в очереди за дешевыми весами

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-28T11:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Сибая устроили настоящую давку в очереди за дешёвыми напольными весами.

Дело в том, что сегодня один из городских магазинов устроил акцию – разные товары продают по выгодным ценам, но лишь ограниченное количество времени. Логично, что за «вкусными» ценами собрались сотни любителей сэкономить.

Местный житель заснял, как горожане стоят в очереди за дешевыми напольными весами. В «счастливые» два часа прибор можно приобрести лишь за 100 рублей. Примечательно, что толкающаяся очередь состоит в основном из пенсионеров. Кто-то даже умудрился принести в очередь маленького ребенка. Это позволило мамочке растолкать остальных и получить весы без очереди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/734657" frameborder="0"></iframe> Жители Башкирии устроили давку за дешевыми весами.

ИСТОЧНИК KP.RU