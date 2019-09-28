Жители Башкирии устроили массовую давку в очереди за дешевыми весами
Жители Сибая устроили настоящую давку в очереди за дешёвыми напольными весами.
Дело в том, что сегодня один из городских магазинов устроил акцию – разные товары продают по выгодным ценам, но лишь ограниченное количество времени. Логично, что за «вкусными» ценами собрались сотни любителей сэкономить.
Местный житель заснял, как горожане стоят в очереди за дешевыми напольными весами. В «счастливые» два часа прибор можно приобрести лишь за 100 рублей. Примечательно, что толкающаяся очередь состоит в основном из пенсионеров. Кто-то даже умудрился принести в очередь маленького ребенка. Это позволило мамочке растолкать остальных и получить весы без очереди.
Жители Башкирии устроили давку за дешевыми весами.
ИСТОЧНИК KP.RU