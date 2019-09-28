Уфимец прошелся по канату на высоте 350 метров между небоскребами

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-28T10:59:37+03:00

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Уфимец решился на рискованный поступок ради мирового рекорда. Денис Давлетшин участвовал в конкурсе по «хайлайну» (экстремальный вид молодежного развлечения, когда нужно проходить по стропам на большой высоте со страховкой – ред.), который проходил в Москве 8 и 9 сентября. Парень давно увлекается экстремальными видами спорта, черпая в них вдохновение.

Экстремальное увлечение для парня - источник вдохновения. Фото: личный архив героя публикации

Участники должны были пройти по тонкой стропе на высоте 350 метров между башнями «Москва Сити» целых 220 метров. Попробовать свои силы решились сотни людей, но обладателями мирового рекорда стали всего 7 человек. И хотя Денису Давлетшину не удалось попасть в их число, он среди немногих смог пройти дистанцию до конца, ни разу не сорвавшись.

ИСТОЧНИК KP.RU