Супружеская пара из Башкирии скончалась, отравившись газом

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-28T10:18:27+03:00

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В Дюртюлинском районе супружеская пара скончалась, отравившись газом. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, трагедия произошла в частном доме. Тела 59-летней женщины и 65-летнего мужчины обнаружили соседи, зашедшие в гости, и немедленно вызвали скорую. Но прибывшим медикам только оставалось констатировать смерть супругов.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность газового котла. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и газовой службы, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU