2019-09-28T10:18:27+03:00
Происшествия

Супружеская пара из Башкирии скончалась, отравившись газом

Причиной трагедии стал неисправный газовый котел
Яна БАЗЕКИНА
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На месте работают сотрудники правоохранительных органовНа месте работают сотрудники правоохранительных органов
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В Дюртюлинском районе супружеская пара скончалась, отравившись газом. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, трагедия произошла в частном доме. Тела 59-летней женщины и 65-летнего мужчины обнаружили соседи, зашедшие в гости, и немедленно вызвали скорую. Но прибывшим медикам только оставалось констатировать смерть супругов.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность газового котла. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и газовой службы, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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