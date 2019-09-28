2019-09-28T09:26:50+03:00
Происшествия

В Башкирии «КамАЗ» протаранил иномарку: 35-летняя пассажирка скончалась на месте

Обстоятельства ДТП устанавливают дорожные полицейские
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Смертельное ДТП произошло вчера утром, 27 сентября, в Салавате. По предварительным данным, на пересечении улиц Чапаева и Северной 59-летний водитель «КамАЗа», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю «Рено Логан» и протаранил его. Основной удар пришелся на правую пассажирскую сторону иномарки, поэтому 35-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают дорожные полицейские.

Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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