В Башкирии «КамАЗ» протаранил иномарку: 35-летняя пассажирка скончалась на месте

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-28T09:26:50+03:00

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Смертельное ДТП произошло вчера утром, 27 сентября, в Салавате. По предварительным данным, на пересечении улиц Чапаева и Северной 59-летний водитель «КамАЗа», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю «Рено Логан» и протаранил его. Основной удар пришелся на правую пассажирскую сторону иномарки, поэтому 35-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают дорожные полицейские.

Фото: ГИБДД по РБ

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU