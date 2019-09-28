СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-28T08:49:25+03:00

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В Уфе при таинственных обстоятельствах пропал 24-летний Константин Маломожнов. Мужчина ушел на работу 26 сентября, но домой так и не вернулся. Обеспокоенные родственники немедленно написали заявление о пропаже в полицию и обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Ситуация осложняется тем, что у молодого мужчины есть проблемы со здоровьем, и он может почувствоваться себя плохо.

- Ночью прочесывали ближайшие окрестности поселка «Цветы Башкирии», садового товарищества «Озерный» и прилегающих лесных массивов, потому что человек мог уйти куда-то и заблудиться. На данный момент никаких следов пропавшего не было найдено. Поиски продолжаются, - рассказал волонтер-поисковик.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза.

Был одет: черная куртка, черные штаны, серая кофта с капюшоном, коричневые резиновые сапоги.

Если вам что-то известно о местонахождении Константина Маломожнова, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8-800-700-5-52.

ИСТОЧНИК KP.RU