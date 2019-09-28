В Башкирии вспыхнула квартира в жилом доме: эвакуировали 14 человек
Накануне, 27 сентября, в Нефтекамске случился серьезный пожар. Вспыхнула однокомнатная квартира в селе Амзя, и напуганные клубами густого едкого дыма соседи вызвали пожарных. Спасатели вытащили из горящей квартиры двух домочадцев, а также помогли 12 жильцам дома выбраться на улицу.
Как оказалось, пожар вспыхнул из-за неисправного электрооборудования. Огонь серьезно повредил обстановку в комнате площадью 12 метров – от дивана и вовсе остались одни угольки, зато никто из жильцов не пострадал.
Фото: МЧС по РБ
— Предполагаемая причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. На месте работает дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU