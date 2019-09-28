В Башкирии вспыхнула квартира в жилом доме: эвакуировали 14 человек

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-28T08:02:19+03:00

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Накануне, 27 сентября, в Нефтекамске случился серьезный пожар. Вспыхнула однокомнатная квартира в селе Амзя, и напуганные клубами густого едкого дыма соседи вызвали пожарных. Спасатели вытащили из горящей квартиры двух домочадцев, а также помогли 12 жильцам дома выбраться на улицу.

Как оказалось, пожар вспыхнул из-за неисправного электрооборудования. Огонь серьезно повредил обстановку в комнате площадью 12 метров – от дивана и вовсе остались одни угольки, зато никто из жильцов не пострадал.

Фото: МЧС по РБ

— Предполагаемая причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. На месте работает дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU