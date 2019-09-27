В Башкирию неожиданно придет потепление

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-27T19:09:06+03:00

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В конце сентября в Башкирию придет теплая погода.

Несмотря на то, что последние дни выдались достаточно прохладными, в конце сентября в республику вернется теплая погода. Так, по данным Башгидромета, 29 и 30 сентября регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Поэтому осадков в эти дни ожидать уж точно не стоит. Температура воздуха в последний день сентября повысится до +11 градусов.

По предварительному прогнозу, среднесуточная температура воздуха в начале октября будет превышать обычные значения в среднем на 2-4 градуса. Впрочем, синоптики не исключают, что в некоторых районах Башкирии возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU