2019-09-27T19:09:06+03:00
Общество

В Башкирию неожиданно придет потепление

Синоптики дали уточненный прогноз на конец сентября
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В конце сентября в Башкирию внезапно вернется теплая погодаВ конце сентября в Башкирию внезапно вернется теплая погода
Изменить размер текста:

В конце сентября в Башкирию придет теплая погода.

Несмотря на то, что последние дни выдались достаточно прохладными, в конце сентября в республику вернется теплая погода. Так, по данным Башгидромета, 29 и 30 сентября регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Поэтому осадков в эти дни ожидать уж точно не стоит. Температура воздуха в последний день сентября повысится до +11 градусов.

По предварительному прогнозу, среднесуточная температура воздуха в начале октября будет превышать обычные значения в среднем на 2-4 градуса. Впрочем, синоптики не исключают, что в некоторых районах Башкирии возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Засунули в пасти петарды и взорвали» школьники из Башкирии жестоко убили 10 щенков
В Уфе рецидивист с ножом набросился на тестя
Уфу сковали 8-балльные пробки
«Я давно говорила ей, что нужно рассказать маме» - подруга изнасилованной дядей девушки из Башкирии
В Сибае зафиксировали скачок превышения ПДК диоксида серы в 4,5 раза
В Башкирии с высоты девятого этажа упал молодой парень
В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиник
Студент УГНТУ выиграл грант в размере 500 000 рублей
В Уфе вторую неделю подряд угрожали взорвать один и тот же игровой клуб
Аттракционы уфимского парка Якутова будут распроданы
Детский чемпионат «Карапузы, на старт!» в Уфе: как это было
Секс-символ уфимского хоккея Ульяна Тригубчак зарабатывает за пост в Instagram по два прожиточных минимума
В Уфе начались массовые проверки водителей