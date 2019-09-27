2019-09-27T13:22:26+03:00
Общество

Секс-символ уфимского хоккея Ульяна Тригубчак зарабатывает за пост в Instagram по два прожиточных минимума

Девушка рассказала о доходах в интернете
Рустем АХУНОВ
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Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak/Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak/
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Ульяна Тригубчак рассказала журналистам, что зарабатывает за один рекламный пост в Instagram по 20 тысяч рублей.

Размерами своих доходов самая знаменитая девушка уфимского хоккея поделилась с журналистами портала sports.ru.

- Честно скажу, что рекламу делаю редко. Но если вдруг кто-то хочет заказать у меня рекламу – 20 тысяч за пост и 5 тысяч за «сторис». Без проблем, - отметила девушка.

Также Ульяна подчеркнула, что очень избирательно относится к рекламным предложениям в соцсетях. По словам блогера, 90% ее аудитории мужчины, которым неинтересны «ноготочки, волосы и одежда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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