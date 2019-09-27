Секс-символ уфимского хоккея Ульяна Тригубчак зарабатывает за пост в Instagram по два прожиточных минимума

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-27T13:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Ульяна Тригубчак рассказала журналистам, что зарабатывает за один рекламный пост в Instagram по 20 тысяч рублей.

Размерами своих доходов самая знаменитая девушка уфимского хоккея поделилась с журналистами портала sports.ru.

- Честно скажу, что рекламу делаю редко. Но если вдруг кто-то хочет заказать у меня рекламу – 20 тысяч за пост и 5 тысяч за «сторис». Без проблем, - отметила девушка.

Также Ульяна подчеркнула, что очень избирательно относится к рекламным предложениям в соцсетях. По словам блогера, 90% ее аудитории мужчины, которым неинтересны «ноготочки, волосы и одежда».

ИСТОЧНИК KP.RU