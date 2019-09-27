2019-09-27T07:04:45+03:00
Общество

В Башкирии поиски пропавшего три недели назад мужчины завершились трагедией

70-летнего Мазита Шарафутдинова нашли мертвым
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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Вчера вечером, 26 сентября, волонтеры-поисковики сообщили печальную новость: 70-летний Мазит Шарафутдинов, которого разыскивали с 7 сентября, найден мертвым. Мужчину искали почти 3 недели, при этом родственники не находили себе места от беспокойства – пенсионер нуждался в медицинской помощи и в любой момент мог почувствовать себя плохо.

Что стало причиной смерти пожилого мужчины, и где именно было обнаружено тело, волонтеры уточнять не стали.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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